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Снегопад не повлиял на работу общественного транспорта в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Снегопад не повлиял на работу общественного транспорта в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Столичный общественный транспорт работает в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве призвали москвичей пользоваться городским транспортом во время метели. Из-за снега и гололедицы водителям рекомендуют не пользоваться личными автомобилями или переносить поездки на более позднее время.

Отмечается, что метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт работают в привычном режиме и готовы принять увеличенный пассажиропоток из-за снегопада.

Уточняется, что для уборки последствий метели на улицы столицы была выведена спецтехника.

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