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Коммунальные службы утилизировали около 250 тысяч кубометров снега после метели в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Коммунальные службы утилизировали около 250 тысяч кубометров снега после метели в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Со столичных дорог утилизировали порядка 250 тысяч кубометров снега с начала снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства столицы.

По данным пресс-службы, метель принесла на улицы Москвы прирост снега на 10 сантиметров.

— В 15:00 коммунальная техника приступит к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой, — отметили в пресс-службе комплекса.

Для уборки снега было выведено более 1,2 тысячи работников и 320 единиц спецтехники. Они занимаются очищением мостов, подземных пешеходных переходов, тоннелей, мостов. Кроме того, последствия метели убирают из 13 тысяч вентиляционных шахт, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Сергей Собянин: Для уборки снега будут выведены все службы Комплекса городского хозяйства

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