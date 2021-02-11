Сергей Собянин: Для уборки снега будут выведены все службы Комплекса городского хозяйства
На уборку столичных улиц от снега будут выведены все службы Комплекса городского хозяйства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Twitter-аккаунте.
Согласно прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются сильные снегопады. Столичные коммунальные службы готовы реагировать на погодное явление и убирать снег, отметил глава города.
— Особое внимание — уборке подходов к станциям, остановкам, торговым и соцобъектам, — уточнил Сергей Собянин.
Мэр столицы призвал москвичей быть внимательнее и осторожнее на дорогах во время снегопада.
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