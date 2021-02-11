Сергей Собянин: Для уборки снега будут выведены все службы Комплекса городского хозяйства

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На уборку столичных улиц от снега будут выведены все службы Комплекса городского хозяйства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Twitter-аккаунте.

Согласно прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются сильные снегопады. Столичные коммунальные службы готовы реагировать на погодное явление и убирать снег, отметил глава города.

— Особое внимание — уборке подходов к станциям, остановкам, торговым и соцобъектам, — уточнил Сергей Собянин.

Мэр столицы призвал москвичей быть внимательнее и осторожнее на дорогах во время снегопада.

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