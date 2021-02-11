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Сергей Собянин: Для уборки снега будут выведены все службы Комплекса городского хозяйства
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сергей Собянин: Для уборки снега будут выведены все службы Комплекса городского хозяйства

Анастасия Волоснова

Город

На уборку столичных улиц от снега будут выведены все службы Комплекса городского хозяйства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Twitter-аккаунте.

Согласно прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются сильные снегопады. Столичные коммунальные службы готовы реагировать на погодное явление и убирать снег, отметил глава города.

— Особое внимание — уборке подходов к станциям, остановкам, торговым и соцобъектам, — уточнил Сергей Собянин.

Мэр столицы призвал москвичей быть внимательнее и осторожнее на дорогах во время снегопада.

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