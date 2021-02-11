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Синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели в Москве

Анастасия Чанцева

Город

По прогнозам метеорологов, морозная погода продержится в столичном регионе еще неделю.

В понедельник, 15 февраля, в городе ожидается небольшой снег, ночью столбики термометров опустятся до минус 23-18 градусов. Днем будет минус 16-11 градусов, ожидается ветер с порывами до 4/9 метров в секунду.

Во вторник осадков не будет, ночью похолодает до 26 градусов, днем за окном будет минус 16-11.

— Такие показания термометров будут на 8-10 градусов ниже климатической нормы, — отметили в Гидрометцентре России.

Напомним, в предстоящие выходные ожидается сильный снег, метель, днем в Москве будет минус 12 градусов, ночью похолодает до минус 18.

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