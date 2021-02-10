Трехдневные снегопады в Москве. Как распланировать поездку и не опоздать

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

В течение трех дней, с 12 по 14 февраля, в Москве ожидается мощный снегопад. Столичные службы уже работают в усиленном режиме, однако заторы то и дело будут возникать, нарушая планы водителей. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как отучиться опаздывать и всегда приезжать вовремя, несмотря на затруднения на дорогах.

По словам автоэксперта, журналиста, главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, чтобы гарантированно успеть добраться до пункта назначения, нужно в первую очередь готовиться выезжать заранее. Погода в этом случае играет роль отягчающего фактора: если навигатор показывает, что до цели ехать час, а за окном метель, смело прибавляйте еще один час.

— Это банально, но работает, какой бы ужасной такая данность ни казалась, — отметил собеседник «ВМ».

Еще один совет специалиста: полагаться не только на интерактивные карты и подобные приложения, но также на собственное знание местности и интуицию. На основе своего опыта человек может предугадать, где и когда обычно возникают заторы.

— Конечно, на наши планы может очень жестко повлиять какое-нибудь неожиданное ДТП, его мы предсказать не можем. Но карты вкупе с пониманием ситуации на дорогах дают возможность сделать поправку и верно высчитать время, которое вы проведете в пути, — заявил Кадаков.

Он также поделился персональной хитростью, которая пригодится водителям, путешествующим на большие дистанции.

— Если я еду далеко, через полгорода, то каждые минут 20 перезагружаю задачу навигатора. При загрузке новых точек маршрута ситуация на дороге меняется. То, что карта показывала час назад, может оказаться неактуальным, — пояснил специалист.

Не менее важно, планируя поездку и желая не опоздать, попытаться думать о маршруте наперед. Если на пути возникает затор, нужно учесть, что за ним «пусто».

— Допустим, до вашего поворота или проспекта, на который вы хотите заехать, образовался очень сильный затор. Тут хитрость в том, что за ним свободное пространство. Это нужно заранее учесть, чтобы выбрать обходной путь. Любой опытный водитель именно так и сделает. У него сработает психология: «Лучше плохо ехать, чем хорошо стоять», — говорит Кадаков. — В противном случае можно оказаться в каком-нибудь «стремном» месте и провести там в три раза больше времени.

Отдельный вопрос: поездки из области в Москву. В Подмосковье и в столице, по словам журналиста, улично-дорожная сеть очень «жидкая» по отношению к площади территории региона.

— У нас сохранилась радиально-лучевая схема всех дорог, хотя между центральными дорогами есть перемычки. Но по ним не всегда получается быстрее ездить, особенно если они упираются в районные городки. А при поездке из области не получится выехать на другое шоссе, хотя можно попытаться, и в иных случаях это будет даже эффективным решением. Однако может понадобиться вернуться на дорогу, а это тоже проблема, — резюмировал собеседник «ВМ».

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В свою очередь тайм-менеджер Марианна Лукашенко посоветовала следить за ситуацией, чтобы, возможно, пересесть с личного транспорта на общественный. Это может оказаться оптимальным вариантом преодоления расстояний, когда погода окончательно идет вразнос.

Также эксперт научила правильно планировать свое время.

— Есть известное выражение «план — ничто, планирование — все». Ваш план — это всего лишь наметки, гипотеза того, что вы должны сделать в течение дня. Изменения могут произойти в любом случае, от форс-мажора никто не застрахован. Поэтому по часам свой план делить не стоит, — сказала собеседница «ВМ».

По ее мнению, лучше всего пользоваться методом жестко-гибкого планирования. В этом случае ко времени привязываются только «жесткие» задачи.

— То есть у вас есть встречи, совещания, презентации и тому подобное, время проведения которых уже точно известно. Вот это — ваши жесткие задачи. Все остальное — задачи гибкие, их в жесткую сетку вашего расписания заносить не надо. Выполнять эти задачи нужно по приоритету, а сам жесткий при всем при этом план должен быть «рыхлым», с перерывами, и не быть заполненным более чем на 60 процентов, — заключила специалист.

Она добавила, что сэкономить время в пути можно, взяв с собой что-нибудь почитать, в том числе обратиться к аудиокнигам. Это поможет создать ощущение того, что человек быстрее добирается до пункта назначения.

Читайте также: Автоэксперт объяснил, почему нет смысла прогревать двигатель автомобиля в мороз