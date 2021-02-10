Столичные власти сообщили о готовности коммунальных служб к предстоящим снегопадам

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Коммунальные службы Москвы готовы к предстоящим снегопадам, они переведены в повышенную готовность. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 10 февраля.

По его словам, работа снегоуборочной техники и снегоплавительных заводов налажена.

— В соответствии с поручениями, которые даны мэром города, подписано соответствующее поручение мною к тому, чтобы службы перевести на повышенную готовность, — сказал заммэра в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Петр Бирюков уточнил, что на данный момент готовы около 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники. Заммэра пояснил, что задействованы все резервы мощностей, связанные с перебрасыванием чистого снега, сообщает РИА Новости.

Ранее синоптики пообещали сильный длительный снегопад в Москве.

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