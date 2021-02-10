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«Неучебная тревога»: снежный апокалипсис надвигается на Москву
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

«Неучебная тревога»: снежный апокалипсис надвигается на Москву

Виктория Родимкина

Город

Снежный апокалипсис придет в Москву в пятницу, 12 февраля, и в субботу, 13 февраля. Снег будет идти на протяжении 36 часов. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 10 февраля.

По его словам, «погодная пауза» продлится в городе в среду и четверг. Синоптик пояснил, что с полуночи пятницы до полудня субботы будет идти снег.

— Будут валить снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов. Это настоящая снежная буря, снежный армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Он отметил, что порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, видимость ухудшится до 500 метров и менее.

— Это что-то очень близкое к «черной» метели. Рекомендую людям не испытывать судьбу. Это коллапс наземного транспорта и авиатранспорта, — сказал синоптик.

Евгений Тишковец призвал водителей пересесть на метро или оставаться дома.

Ранее по теме: Москвичам пообещали сугробы «по пояс» после сильного снегопада

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