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Москвичам пообещали сугробы «по пояс» после сильного снегопада
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Москвичам пообещали сугробы «по пояс» после сильного снегопада

Виктория Родимкина

Город

В Москве сугробы к субботе, 13 февраля, вырастут до 67 сантиметров, за полтора дня выпадет 100 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 10 февраля.

Он отметил, что за пятницу и субботу в городе выпадет 36 сантиметров осадков, что составляет полную месячную норму. В Московской области возможны около 40 сантиметров осадков.

— При этом сугробы к субботе вырастут вдвое, сейчас если в Москве 34 сантиметра, то в субботу будет 67 сантиметров. Это по пояс, — цитирует синоптика РИА Новости.

На юге Подмосковья может выпасть до 75 сантиметров осадков, пояснил синоптик.

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