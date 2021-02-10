«Просто замерзну и умру»: иностранцы поделились впечатлениями о зиме в Москве

Фото: АГН «Москва»

Последние дни в столице выдались довольно холодными, порой температура опускалась ниже минус 20 градусов. А в ближайшее время синоптики прогнозируют не только холод, но и сильные снегопады. Ожидается, что за выходные в городе может выпасть до 80 процентов месячной нормы осадков. И если москвичи уже привыкли к постоянным температурным перепадам и принимают их почти со смирением, то для многих иностранцев, проживающих в городе, это стало неприятной неожиданностью. «Вечерняя Москва» поговорила с некоторыми из них и выяснила, как они переживают суровую русскую зиму.

Дунчуань приехал в Москву из китайского города Цитайхэ. Он учится на втором курсе в РУДН и крайне недоволен текущей погодной обстановкой в столице:

— В прошлом году, когда я приехал, зима была очень приятной, теплой. Я даже решил, что все рассказы про холодную Россию — неправда. Ну то есть холода где-то есть, но на севере, а здесь все хорошо. В этом году все, конечно, совсем по-другому. Правда, мне не так плохо, как некоторым моим знакомым из более теплых стран. В моем городе погода зимой тоже бывает очень неприятной, есть снег, ветер намного чаще. Здесь ветер тоже бывает, но реже, и это большой плюс — так холод ощущается не слишком сильно.

Вьетнамскому студенту Хуонгу из Ханоя намного хуже: во-первых, для него холодная зима в Москве стала первой, во-вторых, такого холода он не чувствовал никогда:

— До России я никогда не видел снега — самая холодная температура у нас, наверное, 15 градусов, и то это происходит не так часто. Когда я только собирался сюда приехать, многие отговаривали, говорили, что я тут просто замерзну и умру, но я не обращал внимания, потому что никогда не чувствовал и не понимал, как может быть настолько холодно.

Теплая одежда у Хуонга уже была, но, как оказалось, теплая она только по меркам Вьетнама ну или, по крайней мере, столичной весны:

— Когда первый раз температура сильно опустилась, я чуть с ума не сошел, даже вдохнуть было сложно. Я только вышел на улицу и сразу зашел обратно, пошел в интернет-магазин и начал заказывать теплую одежду. С такой погодой до обычных магазинов я бы не дошел.

Нигериец Бенджамин живет в Москве уже несколько лет и почти успел акклиматизироваться:

— Помню один год, когда у вас было почти минус 30 градусов, вот тогда было действительно плохо. Очень хорошо помню, что тогда было сложно дышать. Так что такая погода, которая есть сейчас, — неприятная. Я бы предпочел плюс, а не минус 20, но лучше, чем было тогда.

— Уже привыкли?

— Почти, я думаю, что к такому никогда полностью не привыкнешь. Даже вы не привыкаете — мои русские знакомые тоже часто жалуются на холод. Но, по крайней мере, я успел набрать необходимые запасы теплой одежды.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», синоптики не исключают, что в Европейской России могут повториться морозы до конца зимнего периода, но они будут уже не такими сильными. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сильные морозы в феврале — редкость. Он также отметил, что в подобных ситуациях не полагается на интуицию, так как есть вероятность повторения такой погоды.

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