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Горячий чай будут раздавать бесплатно для пассажиров Ленинградского вокзала
Москвичка Дарья Маркина пьет чай из самовара на Центральном рынке на улице Маросейка / Фото: Николай Каиров, «Вечерняя Москва»

Горячий чай будут раздавать бесплатно для пассажиров Ленинградского вокзала

Анастасия Чанцева

Город

Бесплатная раздача горячего чая будет проводиться на Ленинградском вокзале и станциях Химки, Сходня, Крюково (Зеленоград). Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Тверской ППК.

— В течение недели, с 8 по 14 февраля, работники МТППК будут бесплатно раздавать пассажирам горячий чай. Его можно получить с 7:00 до 10:00 в пригородной зоне Ленинградского вокзала, а также на станциях Химки, Сходня и Крюково, — уточнили в пресс-службе.

Чай будут наливать в бумажные стаканчики с крышкой, поэтому горячий напиток будет удобно брать с собой в дорогу. Чай могут налить и в многоразовую кружку при наличии таковой у пассажира.

Такие меры введены из-за холодной погоды в столичном регионе. Сильные морозы продержатся в городе еще две недели. Чтобы пассажиры не мерзли в ожидании своего поезда, им будут раздавать горячий чай.

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