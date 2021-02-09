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«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до полудня 11 февраля
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до полудня 11 февраля

Кирилл Николаев

Город

«Желтый» уровень опасности продлен в Москве и Московской области до полудня четверга, 11 февраля, из-за гололедицы. Об этом заявили в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует до 12:00 11 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не исключил повторения сильных морозов в Европейской России.

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