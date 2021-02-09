Синоптик рассказал, когда москвичам ждать весну

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Весна придет в Москву в соответствии с графиком, отвечающим многолетним средним данным. Об этом во вторник, 9 февраля, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что текущая зима в Москве стала более холодной, чем предыдущая. Если в 2020 году в зимние месяцы температура в среднем превышала климатическую норму на восемь градусов, сейчас столбики термометров поднимаются выше нормативных значений лишь на два градуса.

При этом осадков пока выпало меньше, чем в прошлом году: 102 миллиметра против 129 миллиметров. Однако максимальный снежный покров в 2020 году составил 11 сантиметров, а в текущем году — уже более 40 сантиметров.

— Это связано с тем, что из-за теплой погоды в прошлом году большая часть осадков выпадала в виде дождя или мокрого снега, который быстро таял. В нынешнем феврале Москва еще доберет количество осадков, — объяснил Леус.

Погода в оставшиеся до конца календарной зимы дни может еще не раз принести москвичам морозы до 20 градусов ниже нуля, предупредил эксперт, однако наступление весны ожидается по графику.

— Хотя это не значит, что в марте не будет оттепелей или, наоборот, заморозков. Может быть и то, и другое, — цитируют Леуса «Известия».

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 10 февраля.

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