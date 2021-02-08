«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 10 февраля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в столице и области до 12:00 среды, 10 февраля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Гололедица. Период предупреждения до 12:00 10 февраля, —говорится в сообщении.

Напомним, ранее «желтый» уровень опасности был продлен до 11:00 8 февраля. Глава Гидрометцентра также сообщил, что сегодня ночью в Москве и Подмосковье ожидается понижение температуры до минус 30 градусов.

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