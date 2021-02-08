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Синоптики рассказали о погоде на выходных в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Москве

Анастасия Чанцева

Город

Потепление придет в столичный регион к выходным, температура повысится до минус 6–7 градусов. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

— Потихоньку будет теплеть, и к 12 февраля с запада будет подходить теплый фронт, — отметил синоптик.

Он добавил, что в ночь на пятницу ожидается до минус 16–21 градуса, а днем минус 11–16 градусов. В субботу ночью будет минус 11–16, днем потеплеет до минус 7–12 градусов. В воскресенье будет от минус 8 до минус 12 градусов ночью, днем минус 6–11.

В пятницу, 12 февраля, ожидается сильный снегопад. Сугробы могут вырасти на 20 сантиметров, передает агентство городских новостей «Москва».

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