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Синоптик предупредила, что морозы в столице продлятся две недели
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Синоптик предупредила, что морозы в столице продлятся две недели

Анастасия Колоскова

Город

Морозы продержатся в Москве еще две недели. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Мы рассчитывали, что после 15-го числа характер погоды будет улучшаться, но модели показывают, что существенных перемен не будет. Будут отдельные дни, когда температура воздуха будет порядка минус 10 градусов, но это будет кратковременное повышение температуры, поэтому, скорее всего, конец второй декады у нас тоже будет довольно морозным и безосадочным, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе температура опустится до минус 25–27 градусов в Москве и до минус 30 градусов в Подмосковье.

Также, по данным синоптиков, к концу рабочей недели в столице будет сильнейший снегопад, который продлится до воскресенья, 14 февраля, и принесет Москве половину месячной нормы осадков.

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