Столичный врач рассказал, как правильно одеваться в морозы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что с наступлением сильных морозов следует носить четыре слоя одежды и перчатки под варежки.

Он отметил, что низкие температуры опасны возможным переохлаждением и обморожением. Также столь стрессовая ситуация для организма понижает иммунитет, и человек становится более уязвимым для бактерий и вирусов.

— Хорошо согревают в холода ворсистые материалы, шерсть. Одеваться нужно в несколько слоев. Три-четыре слоя сохранят тепло за счет воздуха между ними. Шарф обязателен в такую погоду, при длительном пребывании на улице им можно укутать лицо. Головной убор должен быть непродуваемым и закрывать уши, — сообщил врач.

Тяжельников рассказал, что обувь должна быть не только теплой, но и свободной. Важно защитить руки, так как они мерзнут быстрее из-за отсутствия жировой ткани, и через них происходит быстрая теплопотеря. В результате человек быстрее замерзает.

По словам медика, в случае обморожения нельзя растирать пострадавший участок кожи снегом, его следует его согреть умеренным теплом. Также нельзя подставлять кожу под горячую воду, потому что быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи. Если обморожение сильное, то необходимо поскорее обратиться к врачу, передает РИА Новости.

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