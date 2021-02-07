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Синоптик назвала районы Москвы, в которых будет холоднее всего
Фото: pixabay.com

Синоптик назвала районы Москвы, в которых будет холоднее всего

Руслан Давлетшин

Общество

В Москву пришли сильные морозы. Температура воздуха в ближайшие дни может опуститься до минус 30 градусов. Однако жителям столицы придется столкнуться с такой погодой не в первый раз. «Вечерняя Москва» вспомнила самые холодные зимы в городе и поговорила с метеорологом о том, как столица переживает сильные холода.

Бутову и Северному поселку приготовиться!

Как рассказала «ВМ» главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова, в последние годы показатель в минус 30 градусов на термометре стал довольно редким явлением.

— Последний раз температуру ниже этой отметки фиксировали на ВДНХ в 2006 году, 18 и 19 января. Для Москвы более характерный показатель, когда температура ниже минус 25 градусов. Мы это уже считаем опасным явлением. А температура ниже 25 градусов случается в феврале раз в 3–4 года. В этом году рекордов нам ждать не стоит, но, возможно, следующие ночи окажутся самыми холодными с 2017 года, — объяснила метеоролог.

По ее словам, 8 и 9 февраля в Подмосковье будет ночью минус 30, а в Москве — до минус 27 в большинстве районов города. Не исключены, правда, и более низкие температуры в Бутове и поселке Северный. Именно эти уголки столицы в последнее время являются самыми холодными в условиях антициклональной погоды.

Станет холодно и некомфортно из-за осадков

Надолго столь серьезный холод на термометрах не задержится, добавила Позднякова. Только радоваться этому не нужно, поскольку существует такой показатель, как «эффективная температура», — то, как ощущается погода. А это зависит уже от других факторов, таких как скорость ветра, влажность и так далее.

— Может быть, 25 градусов в ночные часы не будет уже 10 февраля, потому что погода будет более облачная и со снежком. Снег и ветер создадут отепляющий эффект, не будет такого выхолаживания, но нас ожидает значительный снегопад в пятницу, 12 февраля, и это станет даже более неблагоприятным явлением, чем мороз. С морозом как-то можно справиться, а там ожидается сильный снег и метель, и все это на фоне низкой температуры, — предостерегла метеоролог.

Позднякова уточнила, что дневная температура воздуха прогнозируется в конце следующей недели на уровне минус 13–14 градусов, а ночная на уровне до минус 20. Это будет чуть ниже климатической нормы и станет очень холодно и некомфортно из-за осадков.

История московских морозов

За последние почти 100 лет Москве приходилось несколько раз сталкиваться с серьезными морозами, в какие-то годы температура воздуха опускалась и ниже минус 40 градусов. Это произошло, например, 17–18 января 1940 года — минус 42,1 градуса по Цельсию.

По некоторым данным, низкие температуры тогда сопровождались сильным ветром и снегопадом и были достаточно продолжительными. Москвичи подвергались обморожению. Но помимо людей, серьезно пострадали и столичные деревья — морозостойкие яблони, выведенные в НИИ плодоводства им. И. В. Мичурина (ныне Всероссийский НИИ садоводства им. И. В. Мичурина). Также в некоторых районах города полностью вымерзли ясени, вязы, орешники.

Зима 1978–1979

Тяжелой оказалась зима 1978–1979 годов, но не только для Москвы. Вообще, как сказала метеоролог, если в столице холодно, то морозно и во всей центральной России. Но под занавес семидесятых в регионах Европейской части РСФСР из-за быстрого распространения холодного воздуха с Карского моря столбик термометра 30–31 декабря 1978 года опускался до минус 50 градусов — например, в Коми.

В Москве было тоже нежарко — минус 38, по данным метеостанции на ВДНХ. Тогда морозы нанесли серьезный удар по инфраструктуре и фауне города — вода в трубах замерзала, транспорт стоял, а из-за промерзания почвы серьезно пострадала корневая система растений.

Похожая ситуация была в 1956 году. Тогда в январе, по словам Татьяны Поздняковой, температура воздуха опускалась до минус 37,6 градуса в январе и до минус 35,1 градуса в феврале. Период холодной погоды в середине 1950-х был самым продолжительным с 1936 года, добавила эксперт.

Серьезными морозы были и в 1987 году, когда 11 и 12 января температура воздуха опускалась до минус 31,3, минус 32,4 градуса по Цельсию.

К холодам теперь готовы

Тем не менее уроки из истории российских и московских морозов были извлечены. Поэтому сейчас холода люди и система коммунального хозяйства переживают не тяжело, считаетПозднякова. Так что бояться холодов не стоит.

— Одежда и обувь у нас теплая, мы уже не валенки носим, да и технологии другие. Я думаю, сложнее всего сейчас будет автомобилистам, заведутся ли их машины при низких температурах, потому что у нас автопарк в основном состоит из легковых машин европейского класса, а там такие температуры редкость. Сейчас трубы не лопаются. Они сейчас синтетические. Когда кладутся магистрали, в них закладывается большой запас прочности. Москва в целом к морозу подготовлена, главное — в домах держать определенную температуру в батареях, — резюмировала специалист.

Ранее синоптики предупреждали о приходе аномальных морозов в столицу. В ближайшее время столбик термометра опустится на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Во вторник и среду, 9 и 10 февраля, температуры ночью достигнут 25–30 градусов ниже нуля. В последний раз такие морозы фиксировались в России в 2006 году.

Текущей зимой холода настигают столицу уже не первый раз — 17 и 18 января столбик термометра опускался ниже минус 20 градусов по Цельсию.

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