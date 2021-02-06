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Столичные службы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящих морозов
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичные службы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящих морозов

Ростислав Зубков

Василиса Чернявская 

Город

Столичные службы переведены на усиленный режим работы из-за предстоящих морозов. Об этом в субботу, 6 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что синоптики прогнозируют резкое похолодание на следующей неделе вплоть до 27 градусов ниже нуля ночью.

— Поэтому принято решение с сегодняшнего дня (субботы — прим. «ВМ») перевести все городские службы на усиленный режим работы, — сообщил заммэра.

По его словам, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Также приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства. На дежурство вышли полторы тысячи аварийных бригад, в их распоряжении — материалы и техника, необходимые для предотвращения или устранения внештатных ситуаций.

Помимо этого, власти подготовили две с половиной тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные и запасы резервного топлива, которые могут быть использованы при возникновении соответствующей необходимости.

Читайте также: Столичные службы увеличат температуру в системе отопления из-за грядущих морозов

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