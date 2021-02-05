Москвичам рассказали, когда наступят самые холодные дни в столице

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Морозная погода в столице ожидается в выходные и в начале следующей недели. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Так, в ночь на субботу, 6 февраля, столбик термометра опустится до минус 17 градусов. Днем температура будет колебаться от минус 12 до минус 14 градусов. Кроме того, местами пройдет слабый снег.

В воскресенье, 7 февраля, похолодает до минус 20 градусов, днем — до минус 19 градусов.

Ночью в понедельник, 8 февраля, температура будет колебаться от 22 до 24 градусов мороза, днем — от 15 до 20 градусов ниже нуля. Уточняется, что ночи на 9 и 10 февраля окажутся самыми холодными: ожидается до минус 27 градусов. Днем столбик термометра опустится до 20–15 градусов мороза.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе из-за гололедицы до 7 февраля