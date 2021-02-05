Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе из-за гололедицы до 7 февраля
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе из-за гололедицы до 7 февраля

Юлия Ямпольская

Общество

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столице и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 11:00 воскресенья, 7 февраля, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что ветреная и морозная погода без осадков ожидается в столице в грядущие выходные.

Читайте также: Столичные службы увеличат температуру в системе отопления из-за грядущих морозов

погода в Москвегололедица«Желтый» уровень опасности
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Удаленка — это всерьез и надолго

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Все мнения
О проекте