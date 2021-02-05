«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе из-за гололедицы до 7 февраля

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столице и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 11:00 воскресенья, 7 февраля, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что ветреная и морозная погода без осадков ожидается в столице в грядущие выходные.

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