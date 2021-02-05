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Столичные службы увеличат температуру в системе отопления из-за грядущих морозов
Фото: pixabay.com

Столичные службы увеличат температуру в системе отопления из-за грядущих морозов

Ксения Монахова

Город

Городские службы приступили к постепенному повышению температуры в системе отопления из-за грядущих морозов. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что по прогнозам синоптиков в ближайшие несколько дней в городе ожидается резкое похолодание. В начале следующей недели в ночные часы столбик термометра может опуститься до минус 27 градусов.

— Поэтому энергетики приступили к поэтапному повышению температуры теплоносителя в системе теплоснабжения, чтобы в период сильных морозов довести ее до максимального значения, — пояснил Петр Бирюков.

По его словам, регулирование отпуска тепла происходит двумя основными параметрами — за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Он подчеркнул, что корректирование должно производиться поэтапно. Невозможно сразу снизить или резко повысить температуру в системе теплоснабжения. Такая процедура проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о «супераномальном холоде» в ближайшие дни. По его словам, в понедельник, 8 февраля, столбик термометра ночью опустится до 26 градусов ниже нуля, а 9 февраля — до минус 30.

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