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За сутки в Москве выпало до пяти миллиметров осадков
_DSC7336_Тамара Аулетта.JPG / Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

За сутки в Москве выпало до пяти миллиметров осадков

Анастасия Волоснова

Город

За сутки в Москве выпало до пяти миллиметров осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в пятницу, 5 февраля.

По его словам, в столице за сутки также увеличился снежный покров с 31 до 35 сантиметра.

— Значит, раз выпало 5 миллиметров, то в снежном покрове прибавилось сантиметра 3-4, (рост) до 35 сантиметров, — уточнил Синенков.

Синеков добавил, что в четверг, 4 февраля, на улицах столицы выпало два миллиметра осадков, за ночь с 4 на 5 февраля — еще еще миллиметра осадков, сообщает РИА Новости.

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