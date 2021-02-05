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Вильфанд пообещал москвичам «мороз и солнце»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вильфанд пообещал москвичам «мороз и солнце»

Татьяна Плотникова

Город

В течение недели с 8 по 14 февраля в Москве ожидается морозная и солнечная погода. Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что к началу следующей недели циклон начнет уходить из столичного региона. Атмосферное давление начнет расти, солнце станет выглядывать чаще. При этом ожидается морозная погода.

Днем в пятницу, 5 февраля, ожидается до 11 градусов мороза, в субботу — до минус 13 градусов, в воскресенье — до 12 градусов ниже нуля.

В понедельник и вторник, 8-9 февраля, метеорологи обещают до 18 градусов мороза, в среду — до минус 16 градусов, в четверг — до 15-10 градусов ниже нуля.

— Это та ситуация, которую можно охарактеризовать «мороз и солнце», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, сколько продержатся аномальные морозы в европейской части России.

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Гидрометцентр РоссииРоман ВильфандМосква
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