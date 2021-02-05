Синоптик рассказал, сколько продержатся аномальные морозы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Аномально низкие температуры воздуха продержатся в европейской части России до конца рабочей недели, до 12 февраля. Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что столь существенное снижение температуры связано с перемещением в европейскую Россию холодных воздушных масс с северо-востока. Уже в воскресенье, 7 февраля, столбики термометров опустятся на семь градусов ниже климатической нормы. 8-9 февраля прогнозируется на восемь градусов морознее нормативных значений.

При этом по ночам ожидается около 20-25 градусов ниже нуля, днем — до 18 градусов мороза. Атмосферное давление будет постепенно расти. Если в выходные 6-7 февраля метеорологи обещают облачную погоду и местами снег, с началом следующей недели выглянет солнце.

— Резкого повышения точно не будет. Следующая неделя будет холодной. Аномалии температуры будут заметно отрицательными до конца рабочих дней, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о «супераномальном холоде» в ближайшие дни. По его словам, в понедельник, 8 февраля, столбик термометра ночью опустится до 26 градусов ниже нуля, а 9 февраля — до минус 30.

Читайте также: Водителей Москвы призвали быть внимательнее на дорогах из-за непогоды