Водителей Москвы призвали быть внимательнее на дорогах из-за непогоды

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Столичных автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах из-за непогоды. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

В Дептрансе отметили, что в столичном регионе действует экстренное предупреждение от МЧС до утра пятницы, 5 февраля. Из-за нестабильной погоды автомобилистам рекомендуется соблюдать дистанцию на дорогах.

Ранее синоптики сообщали, что во второй половине дня четверга, 4 февраля, в Москве ожидается сильный снегопад. Пик метели придется на период с 18:00 до 21:00. Отмечается, что из-за снегопада видимость на дорогах ухудшится до 800 метров.

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