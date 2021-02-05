Ветреная и морозная погода ожидается в выходные в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ветреная и морозная погода без осадков ожидается в столице в грядущие выходные. Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в выходные погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Антициклон придет с северо-западного сектора Арктики.

— В предстоящие выходные осадков не ожидается, ночи будут довольно морозные. Предстоящая ночь в Москве минус 15-17 градусов, по области 15-20, — цитирует слова синоптика РИА Новости.

Дневная температура в субботу, 6 февраля, в столице опустится до минус 10-12 градусов, по области — 10-15 градусов нижу нуля. Позднякова отметила, что в выходные сохранится тяжелый северо-западный ветер. Из-за этого сложится ощущение сильного холода по сравнению с началом недели. В воскресенье, 7 февраля, погода не поменяется, однако морозы могут усилиться. Температура, вероятнее всего, опустится на пару градусов ниже, добавила синоптик.

Ранее стало известно, что за сутки в Москве выпало до пяти миллиметров осадков.

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