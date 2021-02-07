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Синоптик предупредил москвичей об аномальных морозах
/ Фото: «Вечерняя Москва»

Синоптик предупредил москвичей об аномальных морозах

Юлия Ямпольская

Город

В ближайшее время жителей столицы ждут аномальные морозы. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что столбик термометра опустится на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Во вторник и среду, 9 и 10 февраля, температуры ночью достигнут 25–30 градусов ниже нуля. Синоптик рассказал, что в последний раз такие морозы фиксировались в России в 2006 году.

Похолодание связано с переносом в европейскую часть страны воздушных масс с северо-востока РФ, передает RT.

Вильфанд уточнил, что до конца рабочей недели потепления ждать не стоит.

Читайте также: «До настоящей весны далеко»: синоптик рассказал о волнах тепла в Москве

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