Синоптик предупредил москвичей об аномальных морозах

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В ближайшее время жителей столицы ждут аномальные морозы. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что столбик термометра опустится на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Во вторник и среду, 9 и 10 февраля, температуры ночью достигнут 25–30 градусов ниже нуля. Синоптик рассказал, что в последний раз такие морозы фиксировались в России в 2006 году.

Похолодание связано с переносом в европейскую часть страны воздушных масс с северо-востока РФ, передает RT.

Вильфанд уточнил, что до конца рабочей недели потепления ждать не стоит.

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