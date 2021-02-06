«До настоящей весны далеко»: синоптик рассказал о волнах тепла в Москве

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В последнюю неделю в Москве воцарилась по-настоящему зимняя погода. Трескучие морозы продолжатся и на следующей неделе. Есть ли надежда на потепление в феврале? Об этом «Вечерняя Москва» спросила у замдиректора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева.

Предстоящая неделя в Москве обещает быть холодной. По данным Гидрометцентра России, температуры днем будут колебаться от минус 12 до минус 16 градусов, а ночью будут достигать от минус 16 до минус 27 градусов.

— Если говорить про ближайшие дни, то неделя предстоит холодная. Ближайшая неделя вполне зимняя, февральская. Только в конце недели температуры чуть подрастут, — комментирует Киктев.

Но это только начало месяца. За волной холода должно прийти потепление, уверен метеоролог:

— Обычно настоящей весной называют погоду, при которой среднесуточная температура устойчиво переходит через ноль. По многолетним климатическим данным, это случается в конце марта. До настоящей весны еще, конечно, далековато. Я думаю, февраль только начинается. Несмотря на то, что эта неделя холодная, с большой долей вероятности будут волны тепла и оттепели.

Если оттепель может нагрянуть уже в феврале, то снег будет лежать до начала апреля.

— Если говорить про средние значения, когда снег сходит, то это обычно конец первой декады апреля, когда снег совсем тает. До этого еще далеко. Пока же идет снегонакопление, — добавил Киктев.

Ранее ученые из США заявили, что установившаяся на планете температура — самая высокая за минувшие 12 тысяч лет. Температурные рекорды они связывают с глобальным потеплением.

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