Пломбир, я тебя съем. Можно ли лакомиться мороженым зимой

Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Международный день эскимо отпраздновали 24 января во многих странах, в том числе и в России. Вокруг этого лакомства ходит много мифов, о них рассказывает «Вечерка».

Многие туристы, посещающие Москву зимой, приходят в ужас от одной из наших «традиций» — есть мороженое прямо на улице. Для них это непонятно и немыслимо. Кто в здравом уме захочет есть ледяной пломбир, когда вокруг сугробы.

Врач Оксана Попова уверена, что лакомиться мороженым зимой правильное решение.

— Чтобы быть здоровым, нужно поддерживать баланс между температурой организма и погодой на улице. При норме в 36,6 градуса зима воспринимается сложнее. Но если съесть мороженое и немного понизить температуру изнутри, то дисбаланс будет не так силен, — объяснила врач.

По этому же принципу в жарких странах летом пьют горячий чай, а не холодную воду.

Доктор добавила, что по медицинским соображениям есть мороженое на улице можно, просто не нужно им злоупотреблять. Кроме того, холодное лакомство помогает закалять горло, если есть его маленькими порциями. Так что на известную фразу от родителей «не ешь мороженое, ты же не хочешь заболеть», теперь можно привести слова врачей.

Все мы хоть раз видели в кино, как после расставания девушки садятся на диван с ведерком мороженого и пытаются излечить разбитое сердце. Это не киношный штамп. Мороженое — отличный антидепрессант. Все благодаря аминокислоте в составе. Она и помогает при депрессиях.

Любителям здорового образа жизни и тем, кто держит себя в форме, тоже можно есть такой десерт. Диетолог-нутрициолог Юлия Половинская отметила, что мороженое — ценный источник кальция.

— Плюс там не так уж много калорий, — отметила Половинская. — Где-то 80 граммов продукта, то есть примерный вес пломбира в стаканчике, в первой половине дня вполне можно съесть. Только если вы знаете, что днем будете проявлять физическую активность.

Да и сами производители мороженого на месте не стоят. В магазинах давно можно увидеть полезное мороженое, специально для спортсменов.

— В его составе сахар заменен на эритритол, то есть сахарозаменитель из плодов сливы и винограда. Также мы добавляем экстракт стевии. Врачи рекомендуют ее при сбалансированной диете, для расширения сосудов и выведения натрия из организма, — рассказала фирма-производитель.

Еще в магазинах можно найти веганское, безлактозное и спортивное мороженое с протеином и L-карнитином, а также низкокалорийные десерты с добавками для улучшения обмена веществ.

Так что любовь москвичей к мороженому вполне обоснована, считает генеральный директор «Союза мороженщиков России» Геннадий Яшин.

— В столице в день съедают до 200 тонн мороженого. В летний период в несколько раз больше, чем зимой, — отметил Геннадий Яшин.

Он добавил, что фаворит среди десертов — пломбир в вафельном стаканчике. Это лакомство занимает около 35 процентов от общего числа съеденного мороженого. А вот на втором месте как раз эскимо.

Кстати, в павильонах ВДНХ круглый год можно купить фирменное мороженое: «Юбилейное ВДНХ», «Миндально-фисташковое ВДНХ» и «Ванильное ВДНХ». А еще там есть авторское скульптурное мороженое в форме лиц Мэрилин Монро, Эрнесто Че Гевары и Владимира Маяковского.

Читайте также: Ученые нашли способ восполнять пробелы в памяти