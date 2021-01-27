Ученые нашли способ восполнять пробелы в памяти

Кадр из фильма «Люди Икс: Первый класс» (2011)

Ученые из исследовательского института «Скрипс Ресерч» (Калифорния) обнаружили механизм, отвечающий за временные провалы в памяти. «Вечерка» разбиралась в пользе этого открытия.

В жизни каждого человека порой случаются небольшие провалы в памяти. Например, когда неожиданно для себя вдруг забываешь, куда положил вещь, зачем заходил в какое-либо помещение или даже как зовут приятеля. Ученые выяснили, что рецептором в мозге, стирающим воспоминания, управляет дофамин. Это очень важный гормон, который отвечает за психоэмоциональное состояние человека. При его недостатке может нарушаться в том числе и память.

— Для того чтобы в вашем организме сохранялся нормальный уровень дофамина, соблюдайте диету, богатую аминокислотами и антиоксидантами, которые содержатся в молочных продуктах, миндале, фасоли, овсянке и авокадо, — рассказывает «Вечерке» психофизиолог Ульяна Карагезьян. — Кроме того, положительное влияние оказывает шоколад. Только употребляйте его не более одной плитки в пять дней. Еще полезны регулярные физические нагрузки. Даже 30 минут бега стимулируют рост дофамина. Также нужно стараться соблюдать режим дня. Интересный факт: если полностью отказаться от сна, то уровень дофамина взлетит, но человек будет чувствовать себя отвратительно.

Возможно, что в перспективе исследование западных ученых позволит всем нам стать более собранными, ответственными и серьезными, считает врач-терапевт, автор книг по медицине Андрей Звонков.

— Но каким образом? Это уже решат прикладники. Создадут они какую-то волшебную таблетку или электрический разрядник, который надо будет прикладывать к определенному месту на голове, чтобы вспоминать — поживем увидим. А дофамин связан еще и со стрессом. Чем сильнее выброс адреналина, тем мощнее определяется стрессовая ситуация и тем крепче она запоминается, — отметил Звонков.

Пейте чай и знайте меру

Проблемы с памятью могут возникнуть в любом возрасте. О том, как с ними бороться, рассказала «Вечерке» врач общей практики поликлиники № 46 ДЗМ, кардиолог высшей категории Юлия Горбатенко.

Совет 1. Старайтесь придерживаться правильного питания.

Фастфуды, слишком жирная и сладкая еда негативно отразятся на вашей способности запоминать информацию. Для улучшения работы мозговых центров отдавайте предпочтение свежим овощам и фруктам. Несколько раз в неделю ешьте рыбу. И важно помнить, что всего должно быть в меру.

Совет 2. Изучайте иностранные языки.

Постоянный поток новой информации, которую необходимо запомнить, стимулирует восприятие. Начиная осваивать новый язык, вы удачнее всего тренируете способность запоминать.

Совет 3. Решайте головоломки.

Чтобы улучшить продуктивность мозга, постепенно повышайте уровень сложности. Это поможет выработать нужную концентрацию и найти нестандартные пути решения задач. Прорабатывается непосредственная память.

Совет 4. Укрепляйте память лекарственными препаратами и биодобавками.

Но принимать подобные средства стоит только после консультации с врачом. Или используйте народные способы. Самые популярные из них: настой шалфея, женьшень, а также зеленый чай.

Совет 5. Высыпайтесь.

Сделайте полноценный сон своим приоритетом. Большинству взрослых людей требуется от 7 до 9 часов сна ежедневно.

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