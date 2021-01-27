Нейробиолог объяснила, почему полезно забывать информацию

Фото: youtube.com / А поговорить?

Нейробиолог, автор научно-популярных книг Ася Казанцева объяснила, почему человеку полезно забывать информацию.

— Способность к забыванию не менее важная, ключевая и принципиальная для нормальной работы мозга, чем способность к запоминанию. Наоборот, запоминание всегда идет туго и со скрипом при переходе из кратковременной в долговременную память. И это хорошо, потому что процесс формирования воспоминаний очень энергоемкий, — заявила ученый.

По ее словам, кратковременная память выступает в роли «воронки» с узкой пропускной способностью.

— Это хорошо, потому что во всей этой «куче файлов» тебе было бы тяжело находить то, что надо. Мы берем «в память» то, на что мы обратили внимание. Это история про ограниченные мощности. Мыслительный процесс очень энергоемкий — если бы мы пытались применять его к чему попало, нам бы пришлось иметь еще большую голову, и это вызывало бы еще больше проблем с прямохождением, — пояснила Казанцева.

Ученый отметила, что с точки зрения нейробиологии память — это укрепление связей между нейронами, которые были вовлечены в усвоение информации. Укрепляется то, на что люди обращают внимание или что кажется им эмоционально значимым.

Видео опубликовано на YouTube.

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