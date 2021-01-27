Менталист рассказала о пользе гипноза для памяти

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Гипноз помогает человеку улучшить память, которая является одним из важнейших психических процессов, позволяющих отслеживать потоки информации и связывать в единое целое опыт прошлого, настоящего и будущего. Подробно об этом менталист, шаман Инна Топоркова рассказала ФАН.

— Обычное переутомление может стать причиной постоянной забывчивости. Память может каждого подвести. Каждый из нас с этим сталкивался. Мозг, как и другие структуры человеческого организма, с возрастом меняется, иногда приводя к серьезным проблемам, — отметила Ирина Топоркова.

По ее словам, были проведены исследования, которые показали, что гипноз можно применять для укрепления памяти у людей при различных повреждениях. Помимо этого, он снижает уровень тревожности и лечит воспалительные заболевания. Во время сеанса специалист обычно воздействует на пациента с помощью необходимых внушений.

— К примеру, при расстройстве памяти гипнотизер отводит основную роль повторению нужных посланий, — отметила менталист.

Альтернативой гипнозу является мнемотехника. Этот способ позволяет укреплять память и держать ее в тонусе. Еще существует ряд интересных и легких упражнений, которые тренируют умение запоминать, а также позволяют охватить большой объем информации.

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