Ученые рассказали о пользе послеобеденного сна

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Ученые из Китая установили, что послеобеденный сон хорошо влияет на мозговую деятельность. Об этом сообщается в журнале General Psychiatry.

Отмечается, что у людей, которые спят после обеда, выявляют лучшие показатели в тестах на ориентирование, беглость речи и рабочую память.

Ученые из Шанхайского центра психического здоровья и университета Цзяотун протестировали 2214 человек старше 60 лет, проживающих в крупных городах Китая. Все исследуемые в целом были здоровы и не имели когнитивных расстройств. Уточняется, что 1534 человека спали после обеда, а 680 — нет. При этом средняя продолжительность сна ночью в обеих группах составила около 6,5 часов. Днем — от пяти минут до двух часов.

Участники исследования прошли необходимое медицинское обследование и сдали когнитивные экзамены, в том числе на наличие деменции. В результате ученые установили, что показатели когнитивных способностей у тех, кто регулярно спит днем, оказались гораздо выше. По мнению исследователей, сон регулирует иммунный ответ организма, что является эволюционной реакцией на воспаление. Так, те, кто имеет более высокий уровень воспаления, чаще спят. В результате чего сон помогает предотвратить этот процесс, что положительно влияет на работу мозга.

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