«Добавляют даже в суп»: в Голландии удивились русской привычке

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Голландский телеканал показал в эфире сюжет о популярном соусе — майонезе. Во время эфира журналистка удивилась тому факту, что в России его добавляют даже в супы. Об этом сообщает «Царьград».

Познавательную передачу сняли для детей. В ней взрослые отвечали на вопросы любопытных юных зрителей. Один из них звучал так: «Почему мы едим картошку фри с майонезом?». Именно под таким фритсаусом, очень похожим на майонез, в Нидерландах принято употреблять традиционную для фастфуда картошку.

Для того чтобы полноценно ответить на этот вопрос, ведущие устроили для юных зрителей настоящий экскурс в историю майонеза. Также им поведали о странах, где этот продукт особенно любят.

Выяснилось, что чемпионами по употреблению майонеза, по мнению европейцев, являются русские. По подсчетам, один среднестатистический житель России может употреблять порядка 2,5 килограмма этого «белого соуса».

— Представляете, они даже добавляют майонез в суп! — воскликнула ведущая.

Однако пользователи Сети, где эта тема получила широкое обсуждение, отметили, что, несмотря на столь широкий спектр фактов, вопрос юного зрителя остался без ответа.

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