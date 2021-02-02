Врач рассказала, как повлияет на организм отказ от соли на три дня

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Эндокринолог-диетолог Алина Алмасханова рассказала, какие изменения произойдут в организме человека, если он на какое-то время откажется от соли.

По ее словам, полный отказ от соли также вреден для организма, так как в этом случае он теряет воду и калий, что негативно отражается на его состоянии. Однако три дня без соли помогут избавиться от лишней жидкости, снизить вес и отечность.

При расчете дневной нормы нужно учитывать так называемую скрытую соль, которая содержится в магазинных продуктах.

— Особенно много соли в фастфуде, полуфабрикатах, копченостях, где соль служит усилителем вкуса, а также в соленьях и маринованных овощах. Чтобы снизить ее количество, можно убрать из рациона майонез, кетчуп и другие готовые соусы, супы на бульонных кубиках, — цитирует эндокринолога РИА Новости.

Отмечается, что жители нашей страны употребляют в день 11 граммов соли — в два раза больше нормы. Ее избыток в организме приводит к задержке жидкости, отекам и росту артериального давления.

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