Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач рассказала, как повлияет на организм отказ от соли на три дня
Фото: pixabay.com

Врач рассказала, как повлияет на организм отказ от соли на три дня

Анастасия Колоскова

Здоровье

Эндокринолог-диетолог Алина Алмасханова рассказала, какие изменения произойдут в организме человека, если он на какое-то время откажется от соли.

По ее словам, полный отказ от соли также вреден для организма, так как в этом случае он теряет воду и калий, что негативно отражается на его состоянии. Однако три дня без соли помогут избавиться от лишней жидкости, снизить вес и отечность.

При расчете дневной нормы нужно учитывать так называемую скрытую соль, которая содержится в магазинных продуктах.

— Особенно много соли в фастфуде, полуфабрикатах, копченостях, где соль служит усилителем вкуса, а также в соленьях и маринованных овощах. Чтобы снизить ее количество, можно убрать из рациона майонез, кетчуп и другие готовые соусы, супы на бульонных кубиках, — цитирует эндокринолога РИА Новости.

Отмечается, что жители нашей страны употребляют в день 11 граммов соли — в два раза больше нормы. Ее избыток в организме приводит к задержке жидкости, отекам и росту артериального давления.

Читайте также: Диетолог перечислила шесть продуктов, способствующих омоложению

злоупотребление сольюэндокринологсоль
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Олег Сыров
Олег Сыров

Как мы выиграли войну: смекалка, упорство и русский мат

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Терпения вам, Владимир Владимирович

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Павел Крашенинников
Павел Крашенинников

Грядет гаражная амнистия

Все мнения
О проекте