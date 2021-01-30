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Диетолог перечислила шесть продуктов, способствующих омоложению
Фото: pixabay.com

Диетолог перечислила шесть продуктов, способствующих омоложению

Никита Абрамов

Здоровье

Зеленый чай и куркума считаются лидерами среди продуктов, способствующих омоложению. Об этом рассказала главный внештатный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.

— Первое место среди продуктов, сохраняющих нашу молодость, могли бы занять зеленый чай и куркума. Являясь донорами метильных групп, при регулярном употреблении они способны оказывать положительное эпигенетическое влияние, — пояснила диетолог.

По словам Стародубовой, красный болгарский перец и голубика могут занять второе и третье места в списке продуктов, которые способствуют омоложению.

Также свойствами, повышающими долголетие, обладают брокколи и орехи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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