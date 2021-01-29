Врачи оценили эффективность лечения рака при помощи диеты
Британские ученые доказали важность соблюдения диеты как вспомогательного лечения от рака, пишет Daily Mail. Исследователи выяснили, что рост числа раковых клеток обеспечивает наличие в организме аминокислоты серина, которая участвует в построении почти всех белков и содержится в мясе, рыбе и яйцах. Эксперименты, проведенные на мышах, показали замедление роста опухоли при диете с низким содержанием серина.
Как рассказал «Вечерней Москве» хирург-онколог, кандидат медицинских наук, главврач Европейской клиники Андрей Пылев, единого мнения насчет диет и онкологии нет.
— Существуют, безусловно, продукты, при употреблении которых увеличивается риск развития онкозаболеваний. Но говорить, что вегетарианство препятствует развитию рака, мы не можем, — пояснил Пылев.
Онколог в качестве примера канцерогенных продуктов привел красное мясо. Его употребление в чрезмерном количестве может спровоцировать рак толстой кишки, сказал доктор. При этом он подчеркнул, что отказ от мяса, в том числе при лечении онкологии, лишит человека ряда необходимых для организма соединений и создаст опасность для здоровья.
Собеседник «ВМ» добавил, что еда крайне редко играет решающую роль в возникновении и лечении заболевания. По его признанию, часто специалисты не понимают, «отчего на самом деле развивается опухоль».
В свою очередь врач-диетолог Елена Соломатина напомнила, что продукты животного происхождения, которые долго перевариваются, могут выделять токсины и отравлять организм.
Продукты распада, по ее словам, провоцируют рак кишечника. Но видов онкологических заболеваний слишком много, и этапы течения болезни сильно отличаются, поэтому говорить, что «диета способствует лечению рака», по мнению врача, неправильно.
— «Лечить» диетой нельзя. Мы лишим организм необходимого — это неполезно. Проще тогда вообще человеку перестать давать есть. Отказываться во время лечения от мяса и рыбы не следует. Яйцо — полноценный белок. Очень полезна рыба. При остром течении какого-то процесса белковая пища может быть противопоказана временно. Например, после химии бывает сильная интоксикация, распад тканей, и мясо какое-то время не дают. Но потом питание, наоборот, усиливают, — пояснила эксперт.
В качестве примера хорошо сбалансированного рациона диетолог привела питание народов Кавказа. Она пояснила, что поджаренное на углях мясо, которое содержит в большом количестве канцерогены, компенсируется зеленью, чистой водой, а также свежим воздухом и хорошим психологическим климатом. Жители горных районов живут долго и имеют обычно крепкое здоровье, заметила Соломатина.
Она объяснила, что болезнь возникает и развивается, когда в организме нарушается баланс:
— Говорят, что свободные радикалы разрушают клетки. Но если их не будет, человек станет беззащитен перед вирусами и бактериями. Аминокислоты, в том числе серин, о которой заявило британское издание, — это материал для построения тканей в организме, без них жизнь невозможна.
Соломатина назвала несуразным утверждение о том, что для лишения раковых клеток пищи надо отказаться от продуктов, необходимых для жизни. Она считает мнение о том, что «вегетарианцы более здоровы, чем остальные люди», неоднозначным. Диетолог заключила, что надо избегать крайностей, здоровью нужна «золотая середина» и полноценное питание, особенно во время болезни.
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