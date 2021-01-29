Врачи оценили эффективность лечения рака при помощи диеты

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Британские ученые доказали важность соблюдения диеты как вспомогательного лечения от рака, пишет Daily Mail. Исследователи выяснили, что рост числа раковых клеток обеспечивает наличие в организме аминокислоты серина, которая участвует в построении почти всех белков и содержится в мясе, рыбе и яйцах. Эксперименты, проведенные на мышах, показали замедление роста опухоли при диете с низким содержанием серина.

Как рассказал «Вечерней Москве» хирург-онколог, кандидат медицинских наук, главврач Европейской клиники Андрей Пылев, единого мнения насчет диет и онкологии нет.

— Существуют, безусловно, продукты, при употреблении которых увеличивается риск развития онкозаболеваний. Но говорить, что вегетарианство препятствует развитию рака, мы не можем, — пояснил Пылев.

Онколог в качестве примера канцерогенных продуктов привел красное мясо. Его употребление в чрезмерном количестве может спровоцировать рак толстой кишки, сказал доктор. При этом он подчеркнул, что отказ от мяса, в том числе при лечении онкологии, лишит человека ряда необходимых для организма соединений и создаст опасность для здоровья.

Собеседник «ВМ» добавил, что еда крайне редко играет решающую роль в возникновении и лечении заболевания. По его признанию, часто специалисты не понимают, «отчего на самом деле развивается опухоль».

В свою очередь врач-диетолог Елена Соломатина напомнила, что продукты животного происхождения, которые долго перевариваются, могут выделять токсины и отравлять организм.

Продукты распада, по ее словам, провоцируют рак кишечника. Но видов онкологических заболеваний слишком много, и этапы течения болезни сильно отличаются, поэтому говорить, что «диета способствует лечению рака», по мнению врача, неправильно.

— «Лечить» диетой нельзя. Мы лишим организм необходимого — это неполезно. Проще тогда вообще человеку перестать давать есть. Отказываться во время лечения от мяса и рыбы не следует. Яйцо — полноценный белок. Очень полезна рыба. При остром течении какого-то процесса белковая пища может быть противопоказана временно. Например, после химии бывает сильная интоксикация, распад тканей, и мясо какое-то время не дают. Но потом питание, наоборот, усиливают, — пояснила эксперт.

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В качестве примера хорошо сбалансированного рациона диетолог привела питание народов Кавказа. Она пояснила, что поджаренное на углях мясо, которое содержит в большом количестве канцерогены, компенсируется зеленью, чистой водой, а также свежим воздухом и хорошим психологическим климатом. Жители горных районов живут долго и имеют обычно крепкое здоровье, заметила Соломатина.

Она объяснила, что болезнь возникает и развивается, когда в организме нарушается баланс:

— Говорят, что свободные радикалы разрушают клетки. Но если их не будет, человек станет беззащитен перед вирусами и бактериями. Аминокислоты, в том числе серин, о которой заявило британское издание, — это материал для построения тканей в организме, без них жизнь невозможна.

Соломатина назвала несуразным утверждение о том, что для лишения раковых клеток пищи надо отказаться от продуктов, необходимых для жизни. Она считает мнение о том, что «вегетарианцы более здоровы, чем остальные люди», неоднозначным. Диетолог заключила, что надо избегать крайностей, здоровью нужна «золотая середина» и полноценное питание, особенно во время болезни.

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