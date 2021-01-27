Ученые разработали новый метод лечения рака поджелудочной железы

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Группа британских и китайских ученых разработала новый метод лечения рака поджелудочной железы, который считается самым смертоносным видом данного заболевания.

Исследователи выяснили, что рак поджелудочной можно лечить с помощью измененного вируса оспы. Специалисты модифицировали онколитический вирус осповакцины для повышения его безопасности и сделали так, чтобы он вызывал более сильный иммунный ответ против рака.

Отмечается, что использование терапевтической платформы, которая включает применение вируса оспы для лечения, намного увеличило выживаемость пациентов с раком поджелудочной железы, сообщается в работе ученых, опубликованной в Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

— Эта платформа обеспечивает мощное терапевтическое средство для одновременного воздействия на несколько аспектов рака поджелудочной железы. Она удобна для введения в форме внутривенной инъекции и значительно улучшает перспективы искоренения опухоли и предотвращения рецидивов. Она также подходит для лечения других типов опухолей, — рассказал руководитель исследования профессор Ван Яохе.

Ученые надеются в ближайшее время приступить к клиническим испытаниям новой платформы.

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