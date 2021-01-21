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Онкологи заявили, что рубцы на ладонях могут быть симптомом смертельного заболевания
Фото: pixabay.com

Онкологи заявили, что рубцы на ладонях могут быть симптомом смертельного заболевания

Анастасия Волоснова

Здоровье

Об онкологических заболеваниях могут свидетельствовать рубцы и бугристость на ладонях. Об этом сообщает Express, ссылаясь на исследования врачей-онкологов.

По данным специалистов, появление рубцевания на ладонях в почти 90 процентах случаев связано с внутренними злокачественными новообразованиями. Симптом проявляется редко, но заметить его можно еще до диагностирования рака.

Рубцы с акантозом черного цвета с вероятностью в 36 процентов свидетельствуют о раке желудка и с вероятностью в 11 процентов — о раке легких. Заболевания дыхательной системы также обнаруживают при изменении ткани без пигментации. Кроме того, рубцы могут свидетельствовать о злокачественных новообразованиях на голове или в мочеполовых путях.

Онкологи советуют не игнорировать сигналы своего организма. При обнаружении изменений на коже ладоней и рук врачи рекомендуют обращаться для обследования к специалистам.

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