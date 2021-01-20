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Борьба с отеками и акне: дерматолог рассказал о неожиданных свойствах кофе
Фото: pixabay.com/ru

Борьба с отеками и акне: дерматолог рассказал о неожиданных свойствах кофе

Анастасия Волоснова

Здоровье

Кофе благодаря его полезным свойствам активно применяют в косметологии для омоложения кожи. Об этом рассказал врач-дерматолог Станислав Арканников.

По его словам, в кофе содержатся антиоксиданты, которые связывают свободные радикалы. Последние останавливают процессы старения и омолаживают организм человека.

— Все свободные радикалы, которые мы получаем извне, запускают процессы старения в нашем организме. Если мы хотим избежать этого, должны употреблять антиоксиданты. Они есть таблетированные, но гораздо проще потреблять антиоксиданты естественные, да еще и приносящие удовольствие, — приводит радио Sputnik слова Арканникова.

Кроме того, в сфере косметологии кофе используют для «борьбы с отеками и акне», отметил специалист. Он уточнил, что этот напиток стимулирует лимфатическую систему, а также позволяет нормализовать действие сальных желез.

Люди, которые регулярно пьют кофе, меньше страдают от прыщей. Врач добавил, что пить этот напиток нужно без сахара, так как его наличие в организме, наоборот может привести к появлению акне.

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