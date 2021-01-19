Диетолог перечислил самые полезные продукты для красивой кожи

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Врач-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые полезные продукты для красивой кожи. По его словам, для поддержания здоровья и молодости кожи нужен коллаген.

— Все крема, вся косметология построена на том, чтобы укрепить нити коллагена, которые начинают разрушаться во время климакса. Женщине не хватает эстрогена, этот гормон отвечает за удержание коллагена. Кожа становится морщинистой, потому что тот коллаген, который ее натягивает, ослабляется, — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что коллаген содержится в белке, но если в рационе переизбыток белка, это может грозить камнями в почках.

— Еще один необходимый препарат для кожи – коэнзим Q10. Важно контролировать уровень железа в крови. Каждая вторая женщина имеет большой недостаток. А это важно для эластичности кожи, — пояснил врач.

Ковальков заявил, что железо содержится в печени, красном мясе, а женщины часто его не едят, предпочитая рыбу или сыроедение. Коллаген содержится в мясных бульонах, зеленых овощах, яйцах.

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