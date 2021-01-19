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«Страшные осложнения»: диетолог предупредил перенесших COVID-19 об опасности похудения
Фото: diet-clinic.ru

«Страшные осложнения»: диетолог предупредил перенесших COVID-19 об опасности похудения

Виктория Федотова

Здоровье

Диетолог Алексей Ковальков заявил, что вылечившимся от коронавируса людям худеть нужно очень осторожно. Им подходят далеко не все диеты из-за изменений во внутренних органах.

— Простые диеты им не подходят, а модные — типа интервального голодания и кето-диеты — совершенно не подходят, так как могут быть очень страшные осложнения. Все надо контролировать и смотреть, даже сосудистую оболочку глаза надо смотреть. Микротромбы могут возникнуть везде — и в почках, и в печени, жировой гепатоз может перерасти в цирроз. Любое похудение — это большая нагрузка на печень, — пояснил врач.

Ковальков призвал людей не экспериментировать с диетами, поскольку часто они дают нагрузку на внутренние органы, в частности на почки. Кроме того, после коронавирусной инфекции многим нужно восстанавливать гормональный фон.

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Видео опубликовано на YouTube.

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