Диетолог Ковальков опроверг заявления о вреде майонеза

Фото: youtube.com / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Диетолог Алексей Ковальков сообщил, что заявления о вреде майонеза преувеличены. Он отметил, что две–три столовые ложки майонеза в день можно употреблять.

— Из чего состоит майонез, если мы готовим его сами. Готовится майонез за четыре секунды. В него входят яйца перепелиные и масло оливковое нерафинированное, подсолнечное, немного сахара и горчицы. Никаких вредных продуктов в таком майонезе нет. Жирность майонеза меньше, чем в оливковом масле, — заявил диетолог.

Он призвал худеющих людей следить за жирами, которые они употребляют, 50–60 граммов жира съедать можно.

— Захотелось майонеза? Да ради бога! Только в другом себе уступайте, хотите салат с майонезом, сделайте, — отметил Ковальков.

При этом о качестве майонеза, который продается в магазинах, врач ничего не сказал.

Видео опубликовано на YouTube.

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