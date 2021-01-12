Диетолог Ковальков опроверг заявления о вреде майонеза
Диетолог Алексей Ковальков сообщил, что заявления о вреде майонеза преувеличены. Он отметил, что две–три столовые ложки майонеза в день можно употреблять.
— Из чего состоит майонез, если мы готовим его сами. Готовится майонез за четыре секунды. В него входят яйца перепелиные и масло оливковое нерафинированное, подсолнечное, немного сахара и горчицы. Никаких вредных продуктов в таком майонезе нет. Жирность майонеза меньше, чем в оливковом масле, — заявил диетолог.
Он призвал худеющих людей следить за жирами, которые они употребляют, 50–60 граммов жира съедать можно.
— Захотелось майонеза? Да ради бога! Только в другом себе уступайте, хотите салат с майонезом, сделайте, — отметил Ковальков.
При этом о качестве майонеза, который продается в магазинах, врач ничего не сказал.
Видео опубликовано на YouTube.
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