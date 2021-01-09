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Врач перечислила продукты, которые не стоит употреблять во время коронавируса
Фото: pixabay.com

Врач перечислила продукты, которые не стоит употреблять во время коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Пациентам, которые заболели коронавирусом, лучше всего отказаться от употребления в пищу продуктов с высоким содержанием жира, а также уменьшить употребление мучных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, газированных и сокосодержащих напитков. Об этом рассказала врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева.

По ее словам, последствия, связанные со злоупотреблением таких продуктов, могут усугубить течение COVID-19 или повысить риск заразиться им. При этом врач отметила, что ни один продукт не может сам спровоцировать болезнь.

— Это не одномоментное влияние, а комплекс неправильных привычек, приводящих к заболеваниям, которые в конечном итоге и повлияют на течение и заболеваемость COVID-19, — сказала Екатерина Бурляева.

Медик добавила, что стоит ограничить потребление соли и сахара, а также насыщенных и транс-изомеров жирных кислот. Также лучше отказаться от колбас, сосисок, деликатесной продукции, чипсов, майонеза и фастфуда, передает слова врача «Российская газета».

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