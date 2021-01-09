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Ученые объяснили, как распознать перешедший в затяжную стадию COVID-19
Фото: pixabay.com

Ученые объяснили, как распознать перешедший в затяжную стадию COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Ученые Национального института по здоровью и уходу Великобритании рассказали, как распознать затянувшийся коронавирус.

По их словам, болезнь может протекать более 12 недель. Признаками длительной стадии могут быть боли в груди, учащенное сердцебиение, общее недомогание и кашель. Помимо этого, у пациентов могут наблюдаться нарушения сна и головокружение.

Ученые отметили, что часто пациенты с такой формой COVID-19 жаловались на проблемы с желудочно-кишечным трактом, на ноющие боли в мышцах и суставах, кожную сыпь.

Специалисты добавили, что все эти симптомы могут проявляться на протяжении долгого времени, сообщает таблоид Express.

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