Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптик предупредил о морозах до 30 градусов в Москве и Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Синоптик предупредил о морозах до 30 градусов в Москве и Подмосковье

Юлия Курганова

Город

Температура опустится до минус 25-27 градусов в Москве и до 30 градусов мороза в Подмосковье на следующей неделе. Об этом сообщил в воскресенье, 7 февраля, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Наиболее холодный период будет во вторник и среду, 9 и 10 февраля. Он связан с адвекцией воздушных масс из самых холодных регионов азиатской части России и радиационным выхолаживанием. В ночь на вторник температурный фон в Москве будет 25-27 градусов мороза, по области — до 30 градусов. Не исключено, что и ниже 30 градусов в местах с пониженным рельефом, — сообщил он.

Синоптик пояснил, что радиационное выхолаживание является процессом понижения температуры земной поверхности за счет теплового излучения. Оно будет еще понижать температуру на несколько градусов. Будет повышенное давление и малооблачно.

Также Вильфанд добавил, что температурный режим днем во вторник в столичном регионе будет минус 16-14 градусов, а в среду — 14-12 градусов мороза, передает ТАСС.

Читайте также: Синоптик назвала районы Москвы, в которых будет холоднее всего

ПодмосковьеРоман ВильфандМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте