Синоптик предупредил о морозах до 30 градусов в Москве и Подмосковье

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Температура опустится до минус 25-27 градусов в Москве и до 30 градусов мороза в Подмосковье на следующей неделе. Об этом сообщил в воскресенье, 7 февраля, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Наиболее холодный период будет во вторник и среду, 9 и 10 февраля. Он связан с адвекцией воздушных масс из самых холодных регионов азиатской части России и радиационным выхолаживанием. В ночь на вторник температурный фон в Москве будет 25-27 градусов мороза, по области — до 30 градусов. Не исключено, что и ниже 30 градусов в местах с пониженным рельефом, — сообщил он.

Синоптик пояснил, что радиационное выхолаживание является процессом понижения температуры земной поверхности за счет теплового излучения. Оно будет еще понижать температуру на несколько градусов. Будет повышенное давление и малооблачно.

Также Вильфанд добавил, что температурный режим днем во вторник в столичном регионе будет минус 16-14 градусов, а в среду — 14-12 градусов мороза, передает ТАСС.

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