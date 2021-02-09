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Гидрометцентр не исключил повторения сильных морозов в Европейской России
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Гидрометцентр не исключил повторения сильных морозов в Европейской России

Виктория Родимкина

Общество

В Европейской России могут повториться морозы до конца зимнего периода, но они будут уже не такими сильными. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 февраля.

По словам специалиста, сильные морозы в феврале — редкость. Вильфанд отметил, что в подобных ситуациях не полагается на интуицию, так как есть вероятность повторения такой погоды.

— Когда вы говорите, можно ли надеяться, что это последний аккорд зимы, то, следуя Аристотелю, можно рассчитывать, что еще будет аккорд. Я бы не стал с определенностью говорить. Может быть, не такой интенсивности, но похолодание может быть, — уточнил синоптик.

Он пояснил, что есть прогнозы, определяющие степень неоднородности погоды. Конфликтные индексы говорят о том, что будет неоднородный сезон — периоды потепления и похолодания.

Специалист Гидрометцентра добавил, что пока есть неоднородность, будет еще и похолодание, сообщает РИА Новости.

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