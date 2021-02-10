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«Испытания непогодой»: синоптик спрогнозировала трехдневный снегопад в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Испытания непогодой»: синоптик спрогнозировала трехдневный снегопад в Москве

Виктория Родимкина

Город

Москвичей ждет сильнейший снегопад, который начнется в ночь на пятницу, 12 февраля, и продлится до воскресенья, 14 февраля. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в среду, 10 февраля.

По ее словам, за это время выпадет до 80 процентов месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 50 сантиметров.

— Нас ждут впереди достаточно серьезные испытания непогодой. Уже в ночь с четверга на пятницу природа начнет испытывать нас на прочность, — сказала синоптик.

Она отметила, что к Москве подойдет циклон, скорость которого будет снижаться по мере столкновения со стеной морозного воздуха. Вследствие этого столицу ждут сильные снегопады.

Елена Волосюк пояснила, что 12 февраля суточный рекорд по выпавшему снегу принадлежит 1973 году, он составляет немногим более 7 миллиметров. В эту пятницу в Москве ожидается до 15 миллиметров осадков, передает РИА Новости.

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