Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 февраля

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В среду, 10 февраля, погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона. Он принес облачную погоду и небольшой снег.

Температура воздуха в Москве составит 14-16 градусов ниже нуля, в Подмосковье возможно до 18 градусов мороза.

Ветер прогнозируется северо-восточный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 80 процентов.

Неустойчивость атмосферного давления, а также сочетание повышенной влажности с морозной погодой грозит ухудшением самочувствия лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, эндокринными нарушениями, а также в случае повышенной метеочувствительности, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что Москву ожидает продолжительный снегопад — самый долгий с 2018 года. Снегопад начнется во второй половине четверга, 11 февраля, и продлится до 13-14 февраля. Высота снежного покрова может вырасти до 50-55 сантиметров.

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