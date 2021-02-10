Москвичей предупредили о самом долгом снегопаде с 2018 года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москву ожидает продолжительный снегопад — самый долгий с 2018 года. Об этом в среду, 10 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик предупредил, что снегопад начнется во второй половине четверга, 11 февраля, и продлится до 13-14 февраля. Похожий мощный снегопад произошел в столице в 2018 году, тогда осадки выпадали в течение трех дней, 3-5 февраля, их общий объем достигал 45 миллиметров.

Во время предстоящего снегопада метеорологи прогнозируют увеличение высоты снежного покрова до 50-55 сантиметров.

— Объем снега будут огромен, идти он будет беспрестанно. Настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее сообщалось, что снегоуборочная техника в Москве приступила к сплошному механизированному подметанию дорог из-за снегопада.

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